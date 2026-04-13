Zwei-Meter-Koloss mit „schmierigen Haaren“ schubst Rennradler auf die Straße

Ausraster im Alten Land: Am vergangenen Samstag gegen 11.30 Uhr soll ein optisch etwas auffälliger Transporter-Fahrer zwei Hamburger Rennradfahrer erst bedrängt und dann angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Männer, 35 und 37 Jahre alt, waren laut Polizei auf der Kreisstraße 39 vom Lühe-Anleger in Richtung Jork unterwegs, als sie von einem blauen Transporter mit nur geringem Seitenabstand überholt wurden.

Als der 37-Jährige den Fahrer nach dem Manöver zu mehr Aufmerksamkeit aufforderte, soll der Unbekannte die beiden Radfahrer ausgebremst haben. Um nicht mit dem Transporter zusammenzustoßen, mussten sie nach Angaben der Polizei links an dem Fahrzeug vorbeifahren. Der Fahrer habe dabei noch die Tür aufgerissen. Beide blieben in dieser Situation zunächst unverletzt und fuhren anschließend auf dem Radweg weiter.

Transporter-Fahrer schubst Radler auf Fahrbahn

Am „Fährhaus Kirschenland“ in Jork eskalierte die Lage dann erneut. Dort hielt der Transporter-Fahrer auf dem Parkplatz, stieg aus und stellte sich mitten auf den Radweg. Der 37-jährige Radler musste deshalb wieder auf die Fahrbahn ausweichen. Als er an dem Mann vorbeifahren wollte, sprang dieser laut Polizei auf die Straße und stieß ihn vom Rad.

Der Hamburger stürzte und wurde verletzt. Sein hochwertiges Rennrad wurde beschädigt. Anschließend soll der Unbekannte noch mit erhobener Faust auf den zweiten Rennradfahrer zugegangen sein und ihn nach hinten geschubst haben.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Erst als mehrere Autofahrer anhielten, stieg der Mann wieder in seinen Transporter und fuhr davon. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Der Gesuchte soll etwa zwei Meter groß und sehr korpulent gewesen sein. Die Polizei beschreibt ihn als etwa Mitte 30, mit „dunklen, schmierigen, längeren Haaren“ bis zum Nacken, einem abgebrochenen Zahn und einem Drei-Tage-Bart. Er trug ein dunkles Shirt und sprach Deutsch. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau in einem pinkfarbenen Shirt.

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Die Polizei Jork sucht jetzt Zeugen – insbesondere die Autofahrer, die an dem Vorfallsort angehalten hatten. Hinweise nimmt die Polizeistation Jork unter Tel. 04162-913830 sowie jede andere Dienststelle entgegen. (mp)