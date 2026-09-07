Feuerwehreinsatz am späten Sonntagabend: In Billbrook ist ein Kleintransporter abgebrannt. Was die Flammen verursacht hat.

Flammen und Rauch kommen aus der Motorhaube und der Fahrerkabine: Am Sonntagabend ist Kleintransporter abgebrannt.

Die Einsatzkräfte wurden um 22.55 Uhr zu dem Fahrzeug gerufen, das in der Liebigstraße geparkt worden war, so die Polizei zur MOPO. Als die Feuerwehr eintraft sei der Brand bereits in vollem Gang gewesen.

Hamburg: Technischer Defekt soll Feuer ausgelöst haben

Anzeige

Doch die Löscharbeiten verliefen zügig: Bereits gegen 23.10 Uhr waren die Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Liebigstraße war zwischenzeitlich gesperrt.

Die Brandursache wird ermittelt. Ersten Erkenntnissen nach steckt vermutlich ein technischer Defekt dahinter. (mp)