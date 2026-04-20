Tragisches Unglück am Jungfernstieg – Gaffer rufen Polizei auf den Plan

Tragischer Vorfall am Jungfernstieg: Am Montagmittag brach eine Person zusammen und musste reanimiert werden. Mehrere Streifenwagen rückten an, um Schaulustige fernzuhalten.

Gegen 13 Uhr brach eine Person nahe des Alsteranlegers zusammen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Notarztwagen leiteten sofort die Wiederbelebung ein.

Einsatz am Jungfernstieg: Polizei hält Gaffer fern

Zudem fuhren fünf Streifenwagen der Polizei vor – und das sorgte für Verwunderung. Wie die MOPO erfuhr, waren die Beamten eingesetzt, um die zahlreichen Schaulustigen vom Einsatzort fernzuhalten. Immer wieder kommt es vor, dass Aufnahmen von solch tragischen Ereignissen von Gaffern mit Handys gefilmt und anschließend in sozialen Medien hochgeladen werden.

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Das Opfer wurde laut einem Sprecher in ein Krankenhaus transportiert. Zu dem weiteren gesundheitlichen Zustand der Person ist nichts bekannt.