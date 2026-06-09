Polizei

Tragischer Unfall in Hamburg: Transporter rollt von alleine los – Frau schwer verletzt

Einsatzfahrzeuge und Polizei sichern die Unfallstelle rund um den Pritschenwagen. NEWS5 / René Schröder

Tragischer Unfall in Wandsbek: Dort hat sich ein Baustellenfahrzeug selbstständig gemacht und hat eine Spaziergängerin erfasst.