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Polizei
Tragischer Unfall in Hamburg: Transporter rollt von alleine los – Frau schwer verletzt
Tragischer Unfall in Wandsbek: Dort hat sich ein Baustellenfahrzeug selbstständig gemacht und hat eine Spaziergängerin erfasst.
Der Notruf ging bei der Polizei um 8.50 Uhr ein. Am Berliner Platz war ein Pritschenwagen plötzlich von allein losgerollt, wie die Polizei der MOPO mitteilte.
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Dabei wurde eine Fußgängerin so schwer getroffen, dass sie zu Boden geschleudert wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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