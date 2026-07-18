Ein 15-Jähriger ist am Freitag beim Baden im Allermöher See untergegangen. Er konnte zwar geborgen werden, starb aber in der Nacht im Krankenhaus.

Rund 50 Einsatzkräfte waren am Allermöher See im Einsatz – darunter auch Taucher der DLRG. NonstopNews

Update Samstag, 8.05 Uhr: Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und DLRG war am Freitagabend am Allermöher See. Dort war am späten Nachmittag ein Jugendlicher im Wasser untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert. Rund 50 Einsatzkräfte suchten intensiv nach dem Jugendlichen. Schließlich fand ihn ein Taucher in zehn Metern Tiefe. Der 15-Jährige befand sich laut eines Feuerwehrsprechers knapp 40 Minuten unter Wasser.

Der Junge wurde unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus transportiert. Am Ufer mussten acht Personen durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Trotz aller Bemühungen, sein Leben zu retten, starb der Teenager in der Nacht im Krankenhaus.