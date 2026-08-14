Schrecklicher Fund vor Hochhaus in Osdorf. Ein 84-Jähriger wurde tot aufgefunden. Ein Nachbar steht unter Mordverdacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vor einer Wohnung in Osdorf ist am Freitagvormittag ein 84-Jähriger von einer Anwohnerin tot aufgefunden worden. Die Mordkommission ermittelt. Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Nachbarn des Opfers.

Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Hochhaus an der Bornheide in Osdorf gerufen. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge fand die Zeugin den leblosen 84-jährigen Anwohner in einem Laubengang vor ihrer Wohnungstür und informierte umgehend die Polizei. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Ein 39-jähriger deutscher Nachbar wurde vor Ort widerstandslos festgenommen. Er steht im Verdacht, den Senioren tödlich verletzt zu haben. Der 39-Jährige kommt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Untersuchungshaft.

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Toter in Lurup: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf sind bislang unklar.

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Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang

gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Sachverhalt geben können,

werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei

Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.