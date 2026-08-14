Schrecklicher Fund in einem Hochhaus in Osdorf. Ein Mann wurde tot aufgefunden. Ein Nachbar wurde vorläufig festgenommen.

In einer Wohnung in Osdorf ist am Freitagvormittag ein Mann tot aufgefunden worden. Die Mordkommission ermittelt. Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Nachbarn des Opfers.

Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Hochhaus an der Bornheide in Osdorf gerufen. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Eine Person wurde vor Ort festgenommen. Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Nachbarn des Opfers. Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf sind bislang unklar.

Anzeige

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.