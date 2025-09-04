Mann in Shisha-Bar erschossen: Polizei hat eine Spur – und bittet um Hinweise

Ein 33-Jähriger wurde am vergangenen Sonntag in der Shisha-Bar „Blossom“ in Hohenfelde erschossen. Die Polizei hat nun eine Spur – und sucht gezielt nach Autofahrern, die in der Tatnacht im Umfeld unterwegs waren.

Der Vorfall ereignete sich am 31. August gegen 4.38 Uhr in dem Lokal an der Lübecker Straße. Im Morgengrauen wurden dort Schüsse auf einen 33-jährigen Mann abgegeben. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb er noch im Rettungswagen.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Mit rund 23 Einsatzfahrzeugen war die Spurensicherung im Einsatz, um Beweise zu sichern und die Tatnacht minutiös zu rekonstruieren.

Polizei hofft auf Videoaufzeichnung

Nach bisherigen Erkenntnissen floh der Täter nach den Schüssen über den Hinterhof der Bar und verschwand in Richtung Ernst-Kabel-Stieg. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein, unter anderem mit einem Kapuzenpullover.

Besondere Hoffnung macht den Ermittlern eine nahegelegene Tesla-Ladestation im Ernst-Kabel-Stieg 5a. Der Grund: Teslas sind serienmäßig mit bis zu acht Kameras ausgestattet, die die Umgebung rund um das Fahrzeug filmen. Auch geparkt überwachen die Autos im sogenannten „Wächter-Modus“ ihre Umgebung und zeichnen Clips auf, wenn sich Personen dem Fahrzeug nähern.

Auch Dashcam-Aufnahmen anderer Autos werden erbeten, soweit vorhanden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 040-4286-56789 oder in jeder Dienststelle entgegen. (apa)