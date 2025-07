Wasserleiche aus der Elbe gezogen: Jetzt steht fest, wer der Mann ist

Der am Montagabend in der Hamburger Elbe gefundene Tote ist identifiziert worden. „Es handelt sich um einen 52-jährigen Mann“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Tote konnte so schnell identifiziert werden, weil er Ausweispapiere bei sich trug.

Die Ermittlungen zur Todesursache laufen indes noch. „Lediglich Hinweise auf Fremdverschulden liegen bislang nicht vor, weswegen wir derzeit nicht von einem Tötungsdelikt ausgehen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Gas-Alarm in Hamburg: Verdacht auf giftige Dämpfe – Haus evakuiert

Am frühen Montagabend hatten ein Anrufer gemeldet, dass er einen leblosen Körper in der Elbe auf Höhe der Überseebrücke treiben sehe. Vor Ort sei festgestellt worden, dass sich der Tote schon länger im Wasser befunden habe. Bei dem Einsatz waren auch die Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber vor Ort. (dpa)