Zwei Tote auf Safari-Gelände in Südafrika: Familie von Rantzau spricht von Selbstmord. Witwe des Lodge-Verwalters bezweifelt die Suizid-Darstellung – Behörden ermitteln weiter.

Am 1. Juni 2026 wird auf Leeuwfontein die Leiche von Caroline von Rantzau (26) entdeckt. Die Jagdfarm liegt weit draußen in der südafrikanischen Provinz Limpopo: 4500 Hektar Buschland, Luxus-Chalets, Wildtiere, Waffen. Zunächst ist von einem tragischen Unglück die Rede. Erst später wird bekannt, dass die junge Hamburgerin an einer Schussverletzung starb – und bereits am Vortag auf derselben Farm ein weiterer Mensch tot aufgefunden wurde.

Der zweite Tote ist Arno Koën (43), Manager und Verwalter der Lodge. Auch er ist durch einen Schuss gestorben. Zwei Wochen vergehen, bis die Familie von Rantzau über ihre Anwälte mitteilt, beide hätten sich das Leben genommen. Ein Fremdverschulden werde nicht vermutet.

Koëns Ehefrau widerspricht der Suizid-Darstellung. Sie sagt, sie glaube nicht an den Selbstmord ihres Mannes. Auch von der südafrikanischen Polizei gibt es bislang keine Bestätigung der Darstellung. Sie sagte laut „Bild“, die Ermittlungen dauerten an, neue Erkenntnisse lägen nicht vor.

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Erst war von Unglück die Rede, dann teilte die Familie mit: In beiden Fällen handele es sich um Selbstmord

Der Fall sorgt weit über Südafrika hinaus für Schlagzeilen. Denn Caroline von Rantzau stammt aus einer Familie, die in Hamburg kaum jemand kennt – obwohl sie eine traditionsreiche Reedereigruppe kontrolliert, große Waldflächen in Schleswig-Holstein besitzt und auf eine 800-jährige Geschichte zurückblickt.

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Caroline von Rantzau (damals 13) zusammen mit ihrem Vater Eberhart von Rantzau und Mutter Patricia. Foto aus dem Jahr 2013. privat

Die von Rantzaus gehören zum schleswig-holsteinischen Uradel. Im Laufe der Jahrhunderte steigen sie zu einer der mächtigsten Adelsfamilien Norddeutschlands auf. Zu ihren Besitzungen gehören zeitweise Breitenburg, Barmstedt, Ahrensburg und Wandsbek. Einer ihrer bekanntesten Vertreter ist Johann Rantzau, Feldherr des dänischen Königs im 16. Jahrhundert. Sein Sohn Heinrich Rantzau wird später Statthalter des Königs und einer der einflussreichsten Männer Schleswig-Holsteins.

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Der alte Name allein erklärt den heutigen Reichtum der Familie nicht. Den Grundstein dafür legt im 20. Jahrhundert ein Hamburger Reeder: John Theodor Essberger, ein ehemaliger Marineoffizier, der 1924 eine Tankerreederei gründet. Daraus entwickelt sich eines der bedeutendsten privaten Schifffahrtsunternehmen Deutschlands: die Reedereigruppe Deutsche Afrika-Linien/John T. Essberger.

Die Rantzau Group ist eines der bedeutendsten privaten Schifffahrtsunternehmen im Land

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Nach Essbergers Tod übernimmt Tochter Liselotte von Rantzau-Essberger die Unternehmensgruppe. Seit den 1980er Jahren führen ihre Söhne Eberhart und Heinrich von Rantzau die Geschäfte. 2022 verkauft die Familie das Containergeschäft der Deutschen Afrika-Linien an Hapag-Lloyd und konzentriert sich auf Chemikalientanker. Heute betreibt das Gemeinschaftsunternehmen E&S Tankers 46 Schiffe.

Die Familie von Rantzau und Südafrika – eine Verbindung, die schon lange besteht. 1960 reist Eberhart von Rantzau – er ist zwölf Jahre alt – erstmals dorthin. Gemeinsam mit seinem Bruder Heinrich fährt er mit einem Schiff von Hamburg nach Afrika. Mutter Liselotte von Rantzau-Essberger will den Söhnen das Land zeigen, das für die Familienreederei von zentraler Bedeutung ist.

Eberhart von Rantzau bezeichnet Südafrika als „zweite Heimat“. Als die Kinder Philipp und Caroline noch klein sind, reisen er und seine Frau Patricia mindestens einmal jährlich nach Kapstadt. Dort besitzt die Familie ein Haus und eine Farm. Seit 2003 ist Eberhart von Rantzau außerdem Honorarkonsul der Republik Südafrika in Hamburg.

Jagd spielt in Familiengeschichte wichtige Rolle

Auch die Jagd spielt in der Familiengeschichte eine wichtige Rolle. Eberhart von Rantzau gilt als leidenschaftlicher Jäger. Schon als Kind, so erzählt er im Zeitungsinterview, habe er lieber gejagt als gesegelt.

2003 kauft er von der Familie Bismarck große Teile des Sachsenwaldes. Der Reeder erwirbt rund 2250 Hektar – etwa ein Drittel des größten zusammenhängenden Waldgebietes Schleswig-Holsteins, ist damit einer der bedeutendsten privaten Waldbesitzer Norddeutschlands. Für ihn ist der Wald nicht nur Vermögensanlage: Dort gebe es „Hirsche, Wildschweine und Rehe“, sagt er 2003.

Sitz der Reederei Rantzau-Group an der Palmaille. Zum Unternehmen gehört unter anderem die Firma Deutsche Afrika-Linien. Olaf Wunder

Eberhart von Rantzau gilt als leidenschaftlicher Jäger, ihm gehört ein Drittel des Sachsenwaldes

Auch darüber hinaus besitzt die Familie umfangreiche Ländereien. Ihr traditioneller Familiensitz ist der Auberghof in Trittau, ein weitläufiges Landgut mit Herrenhaus, Stallungen und landwirtschaftlichen Flächen.

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Caroline von Rantzau wächst mit all dem auf: mit Schiffen, Südafrika, Jagd und dem Bewusstsein, zu einer alten Unternehmerfamilie zu gehören. 2010 tauft die damals Zehnjährige in Rotterdam vor rund 200 Gästen den Chemikalientanker „Caroline Essberger“, eines der neuen Schiffe der Familienreederei. Sie spricht auf Englisch, souverän, wie es in einem Bericht heißt. Später studiert sie Wirtschaft und Schifffahrt in London und München. Zunächst arbeitet sie in der Familiengruppe. Damit scheint der Weg vorgezeichnet: Sie soll mal die Reederei übernehmen.

Doch Caroline von Rantzau entscheidet sich für einen anderen Lebensmittelpunkt. Sie geht nach Südafrika, dorthin, wo die Familie seit Jahrzehnten Häuser, Farmen und geschäftliche Verbindungen hat. Auf Leeuwfontein übernimmt sie Verantwortung.

Die Farm ist kein gewöhnliches Anwesen. Sie umfasst rund 4500 Hektar privates Buschland (das ist weit größer als die Fläche von Wilhelmsburg), mehr als 60 Tierarten leben dort. Auf der Lodge werden luxuriöse Jagdsafaris für internationale und vor allem zahlungskräftige Gäste angeboten. Eine siebentägige Jagdreise kostet rund 5400 Euro, exklusive Flug. Geschossen werden dürfen je nach Paket unter anderem Impalas, Blessböcke, Gnus, Warzenschweine, Zebras und Oryxantilopen. Auch „Dangerous Game“ wird angeboten – die Jagd auf gefährliches Großwild.

Medienberichten zufolge baute sich Caroline von Rantzau auf Leeuwfontein ein neues Leben auf. Sie kümmerte sich um Gäste, Tiere und den Betrieb der Lodge, erwarb weitere Immobilien in der Region und übernahm zunehmend Verantwortung – weit weg vom Hamburger Reedereiunternehmen ihrer Familie.

Verwalter Arno Koën leitete die Safari-Farm, war für Caroline von Rantzau eine Art „Ziehvater“

Eine Schlüsselrolle auf der Farm spielte Arno Koën. Der Südafrikaner war einer der wichtigsten Männer auf Leeuwfontein. Als Direktor leitete er den täglichen Betrieb. Medienberichten zufolge hatten Koën und Caroline von Rantzau ein enges Verhältnis. Es heißt, sie habe ihn Vertrauten gegenüber als eine Art „Ziehvater“ beschrieben.

Arno Koën, Verwalter der Safari-Farm in Südafrika. Er starb am 31. Mai - angeblich war es Selbstmord. privat

Was genau zwischen dem Tod Koëns am 31. Mai und dem Tod Caroline von Rantzaus am 1. Juni geschah, ist bislang nicht geklärt. Am 31. Mai sollen sich auch Reederei-Chef Eberhart von Rantzau und seine Frau auf der Farm aufgehalten haben, wie mehrere Medien berichten. Die südafrikanische Polizei untersucht die Todesfälle. Die Obduktionsergebnisse liegen noch nicht vor.

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Koën soll eine Schussverletzung in der Brust gehabt haben. Die 9-Millimeter-Pistole, aus der der tödliche Schuss abgefeuert worden sein soll, habe etwa fünf Meter neben der Leiche gelegen. Neben Caroline von Rantzau, die in ihrem Zimmer gefunden wurde, lag laut „Bild“ ein Jagdgewehr des Kalibers .375 – ein in Afrika weitverbreitetes Großwildkaliber. Die Waffe soll aus dem Bestand ihres Vaters stammen.

Koëns Witwe hält die Suizid-These für nicht plausibel. „Bis die Ergebnisse der Autopsie vorliegen, weigere ich mich zu glauben, dass er sich umgebracht hat“, sagte sie der „Bild“. Ihr Mann sei ein liebevoller Ehemann und Vater gewesen. Zudem beklagte sie, seit dem Tod ihres Mannes habe es keinerlei Kontakt zur Familie von Rantzau gegeben – „keine Beileidsbekundungen, gar nichts“. Auch sie warte auf Informationen der Polizei und die Ergebnisse der Autopsie.

Unterdessen bereitet sich die Familie von Rantzau in Norddeutschland auf den Abschied vor. Die Trauerfeier für Caroline findet am 25. Juni um 13 Uhr im Dom zu Bardowick bei Lüneburg statt.