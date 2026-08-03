Feuerwehreinsatz in Bergedorf wegen Rauchs aus einer Wohnung: Warum der Bewohner flüchtete und was die Polizei dort entdeckte.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge stehen vor einem Wohn- und Geschäftshaus in Bergedorf, nachdem aus einer Wohnung Rauch gemeldet wurde. Christoph Leimig

Die Feuerwehr fuhr zu einer Wohnung in Bergedorf, eigentlich nur, weil dort ein Topf mit Essen brannte. Vor Ort flüchtete der Bewohner plötzlich – aus einem guten Grund.

Nachbarn riefen gegen 8.45 Uhr die Feuerwehr, weil aus dem Fenster in der Bergedorfer Straße Rauch drang. Als die Einsatzkräfte kurz darauf ankamen, machte niemand auf, erzählt ein Polizeisprecher. Der Anwohner war verschwunden.

Polizei findet Drogen in der Wohnung

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Während sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung verschaffte und den brennenden Topf löschte, kam auch die Polizei, um nach dem Bewohner zu suchen. Wenig später erklärte sich auch, warum er geflohen war: In der Wohnung fanden die Beamten Kokain und Marihuana.

Nach etwa einer Stunde kehrte der Anwohner von selbst zu seiner Wohnung zurück. Alter und Geschlecht sind aktuell noch unklar. Der Einsatz läuft weiterhin, da die Polizei die Räume jetzt noch einmal genauer nach Drogen absucht, erklärt der der Sprecher. (mp)