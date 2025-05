Ungewöhnliche Beute mit sechsstelligem Wert: Polizei fasst Diebesbande

Nicht nur Eichhörnchen lieben Nüsse. In Hamburg ist nun eine Diebesbande festgenommen worden, die tonnenweise Walnüsse gestohlen hat.

Es klingt ungewöhnlich, scheint für Kriminelle aber ein lukratives Geschäftsmodell zu sein: In der Nacht zu Dienstag sind rund 15 Tonnen Walnusskerne aus einer Lagerhalle auf der Veddel gestohlen worden, wie die Polizei sagt. Die Nüsse befanden sich in dem Container eines Sattelaufliegers. Ihr Wert liegt nach MOPO-Informationen im sechsstelligen Bereich.

Zivilfahnder lagen auf der Lauer

Am Donnerstag boten die noch unbekannten Männer, ohne es zu wissen, dem bestohlenen Firmeninhaber die Walnüsse zum Kauf an. Er zeigte sich interessiert an der Ware und verabredete sich mit den Verkäufern. Gleichzeitig informierte er den Angaben nach die Polizei.

Die Übergabe sollte am Donnerstagabend in Billbrook stattfinden. Was die Täter nicht wussten: Rund um den Treffpunkt lagen zahlreiche Zivilfahnder auf der Lauer. Als die Diebe anfingen, die gestohlenen Nüsse auszuladen, schlugen sie zu.

Insgesamt wurden laut Polizei zwölf Männer im Alter von 17 bis 51 Jahren festgenommen. Fünf Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft und sollen am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zwölf Tonnen der Kerne sind weiterhin verschollen. Die Polizei ermittelt. (mp)