Tonnenweise Kaffee, Bares, Luxusuhr: Razzia bei Tchibo-Mitarbeiter in Hamburg

Ein 31-jähriger Mitarbeiter des Hamburger Kaffeeherstellers Tchibo soll über Monate hinweg Kaffee im großen Stil abgezweigt haben. Bei Durchsuchungen seiner Wohnung und zweier Garagen stießen Ermittler auf Bargeld, eine Luxusuhr – und kiloweise Kaffee.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich die Unternehmensleitung der Rösterei an der Wendenstraße (Hamm) Anfang August gemeldet. Der Verdacht: Ein 31-jähriger Mitarbeiter soll mehr als zwei Tonnen Kaffee entwendet haben, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Bargeld, Luxusuhr und jede Menge Kaffee sichergestellt

Am Montagmorgen stoppten Ermittler den 31-Jährigen, als er das Werksgelände verlassen wollte. Im Auto entdeckten sie eine halbe Tonne frisch gerösteten Kaffee. Anschließend vollstreckten sie Durchsuchungsbeschlüsse für seine Wohnung und zwei Garagen in Bramfeld.

Auch dort wurden die Beamten fündig: Sie stellten rund 1900 Kilogramm Kaffee sicher, dazu mehr als 20.000 Euro Bargeld und eine hochwertige Uhr. Außerdem beschlagnahmten sie den Pkw des Verdächtigen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Diebstahl dauern an.