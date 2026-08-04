Ein Lkw ist im Hamburger Hafen auf die Seite gekippt. Wegen des Unfalls musste eine wichtige Straße gesperrt werden – mit Folgen für den Verkehr.

Der Lkw geriet in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und kippte um. Hamburg-News

Im Hamburger Hafen ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw geriet in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 9.10 Uhr an der Kurt-Eckelmann-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Lastzuges plötzlich die Kontrolle über das tonnenschwere Fahrzeug. In der Folge kippte der Lkw auf die rechte Seite.





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Zollbeamte befreiten den Fahrer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Führerhaus. Er wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in eine Klinik. Die Bergung des havarierten Lastzuges durch die Feuerwehr wird noch länger andauern.

Wichtige Zufahrtsstraße im Hafen gesperrt

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Die Kurt-Eckelmann-Straße, eine wichtige Zufahrt zum Container-Terminal Waltershof, wurde gesperrt. Es hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Erschwert wird die Verkehrslage durch einen Unfall auf der A7 in Höhe Waltershof. Laut Verkehrsleitzentrale stauen sich auch dort die Lkw zurück.