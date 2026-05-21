Mit Schusswaffe: Maskierte Männer überfallen Hamburger Lokal – und fliehen

Sie schlugen mitten in der Nacht zu: Drei maskierte Männer haben am Donnerstag gegen 1 Uhr eine Gaststätte in Tonndorf ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betraten die Männer das Lokal in der Tonndorfer Hauptstraße und bedrohten eine 51-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Sie forderten die Einnahmen. Die Frau gab ihnen daraufhin die Kasse. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in Richtung Stein-Hardenberg-Straße.

Lokal in Tonndorf überfallen: Mehr als ein Dutzend Streifenwagen im Einsatz

Die Polizei suchte in der Nacht mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen nach den Räubern. Gefasst wurden sie bislang nicht.

Die Täter sollen laut Polizei etwa 1,65 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen hatte einen Baseballschläger dabei. Einer der Männer sprach akzentfreies Deutsch.

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Wer die Täter gesehen oder etwas Verdächtiges in der Nähe der Tonndorfer Hauptstraße oder der Stein-Hardenberg-Straße beobachtet hat, soll sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle melden. (mp)