Tödliches Unglück vor den Augen von Angehörigen: Frau gerät unter U-Bahn

Eine Frau ist am frühen Dienstagabend im U-Bahnhof Gänsemarkt unter eine U-Bahn geraten und tödlich verletzt worden. Laut Feuerwehr sahen Angehörige der Frau das Unglück mit an, sie werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Wie es zu dem Unglück kam, wird derzeit geklärt, die Polizei wertet die Aufnahmen der Überwachungskameras am Gleis aus. Zum Alter der Verunglückten gibt es noch keine Angaben. Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll die Frau auf einen Rollator angewiesen gewesen sein.