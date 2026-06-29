Tragischer Unfall am Montagvormittag in Rotherbaum: Auf einer Baustelle kommt ein Mensch ums Leben.

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Rotherbaum ist am Montagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Polizei wurde gegen 11.45 Uhr in die Neue Rabenstraße alarmiert. Dort kam es auf einem Baustellengelände zu einem Unfall zwischen einem Radlader und einem Mann, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte kam für das Opfer jede Hilfe zu spät.

Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.