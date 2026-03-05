Tödlicher Unfall: Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer (63) beim Abbiegen

Tödlicher Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen in Moorfleet: Ein Fahrradfahrer wird von einem Lkw-Fahrer erfasst, er stirbt noch vor Ort.

Gegen 5.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei in die Amandus-Stubbe-Straße in Moorfleet alarmiert: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 64-jähriger Lkw-Fahrer von einem Firmengelände nach links auf die Straße einbiegen und kollidierte dabei mit einem Radfahrer.

Der 63-jährige Radfahrer war mit auf dem Radweg der Amandus-Stubbe-Straße in Richtung Autobahnanschlusstelle Morfleet unterwegs.

Moorfleet: Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer beim Abbiegen

Der Radfahrer starb laut des Polizeisprechers trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Ein Unfallteam und ein Sachverständiger sind aktuell im Einsatz. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Rotes Kreuzes übernahm die Akutbetreuung des Lkw-Fahrers.

Die Amandus-Stubbe-Straße war zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Moorfleet und dem Rungedamm vollgesperrt – ist inzwischen aber wieder freigegeben. Auf der A25 mussten Verkehrsteilnehmer mit mehr Fahrzeit rechnen.

Im Jahr 2025 kamen insgesamt elf Radfahrer im Hamburger Straßenverkehr ums Leben, so viele wie schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Die Polizei hatte deshalb angekündigt, in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die Unfallprävention zu legen. (aba)