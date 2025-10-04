Tödlicher Unfall in Hamburg – kleiner Junge von S-Bahn erfasst

Ein tragisches Unglück hat sich am Samstagnachmittag in Hamburg-Wilhelmsburg ereignet: Ein nach ersten Angaben sechs- bis achtjähriger Junge wurde gegen 17.30 Uhr schwer verletzt an den Bahngleisen entdeckt – er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Bundespolizeisprecher Waldemar Lieder bestätigte, dass das Kind von einer S-Bahn erfasst wurde. Der Zug konnte mittlerweile gestoppt werden.

Angehörige berichteten, dass der Junge am Down-Syndrom litt. Bereits am Nachmittag hatte er sein Elternhaus verlassen, nur wenige hundert Meter von der späteren Unfallstelle entfernt. Die Polizei suchte zu diesem Zeitpunkt schon nach ihm.

Wie es genau zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Sicher ist nur: Der Bahnverkehr zwischen Wilhelmsburg und Harburg wurde nach dem Unfall für längere Zeit komplett eingestellt. Weitere Informationen sollen im Laufe des Abends folgen.