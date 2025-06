Tödlicher Crash in Tonndorf: Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

In der Stein-Hardenberg Straße in Tonndorf ist am späten Nachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt, als er mit einem PKW kollidierte. Einsatzkräfte sind noch vor Ort – die Straße ist auf weiteres in beide Richtungen gesperrt.

Der Unfall passierte gegen 17.45 Uhr: Laut Polizei wollte ein Pkw-Fahrer aus einer Einfahrt auf die Stein-Hardenberg-Straße fahren: Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die Seite des Opel.

Obwohl die Rettungskräfte noch versuchten, den schwerst verletzten Biker zu reanimieren, starb dieser am Unfallort, wie die Feuerwehr bestätigte.

Unfall Hamburg: Zweiter tödlicher Unfall am Freitag

Es ist der zweite tödliche Motorradunfall in und um Hamburg an diesem Nachmittag. Nur zwei Stunden zuvor war ein Motorradfahrer im Landkreis Harburg in den Gegenverkehr geraten und so schwer verletzt worden, dass jede Hilfe zu spät kam.

Die Straße ist weiträumig gesperrt, die Einsatzkräfte sichern noch Spuren. Busse werden vorerst umgeleitet. (mm)