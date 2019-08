Tödlicher Unfall in Billstedt: Immer wieder sterben in Hamburg Kinder im Straßenverkehr

Billstedt -

Ein paar Blumen und Kerzen – das ist alles, was am Montagmittag am Schiffbeker Weg in Billstedt an den tragischen Unfalltod des Fünfjährigen erinnert. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam. Aus Rücksicht wurden die schwer traumatisierten Angehörigen des Jungen noch nicht befragt, teilte die Polizei am Montag mit. Aber eins ist klar: So tragisch und schrecklich der Unfall ist – er ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es auf Hamburgs Straßen zu schweren Unfällen.



Nach Angaben der Polizei, war der Fünfjährige auf die Straße gerannt, dabei erfasste ihn ein Bus des VHH. Unter ihm wurde der Junge eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Die Eltern des Kindes, sowie der 31-Jährige Busfahrer erlitten einen Schock und wurden ins Krankenhaus gebracht.

„Unser Beileid und Mitgefühl gelten der Familie des verstorbenen Jungen“

„Wir stehen in engem Kontakt mit dem Kollegen und er bekommt jede Unterstützung, die er benötigt“, heißt es auf Nachfrage vom VHH, dem Verkehrsverbund, für den der 31-jährige Busfahrer fuhr. Und weiter: „Unser Beileid und Mitgefühl gelten natürlich auch der Familie und den Angehörigen des verstorbenen Jungen“.

Was tun, fragen sich Eltern und Erziehungsberechtigte, grade in Anbetracht der vielen neu eingeschulten Erstklässler. Eltern hätten natürlich eine besondere Rolle, sagt Polizeisprecher Timo Zill zur MOPO. „Das wichtigste ist, dass Kinder im Straßenverkehr sicher werden und eigenständig auf Gefahren reagieren können“. Doch alle Vorkehrungen haben bei der Impulsivität von Kindern irgendwann ein Ende: „So sehr das Sicherheitsbedürfnis der Eltern nachvollziehbar ist, wird man anerkennen müssen, dass es nie eine hundertprozentige Sicherheit geben kann.“

Immer wieder sterben Kinder auf Hamburgs Straßen

Einzelheiten des Unfalls vom Sonntag sind noch unklar. Doch dieser Fall ist nicht der erste in Hamburg. Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen Kinder schwer verletzt werden, manchmal sogar sterben: Bereits 2010 wurde der vierjährige Joel-Rayan am Hauptbahnhof überfahren. Der 75-jährige Fahrer war am Hauptbahnhof beim Ausparken in eine Menschenmenge gerast. Im anschließenden Prozess erkannte das Gericht seine Schuld an: Günter S. (75) bekam 10 Monate auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

2017 erfasste eine 20-Jährige Hamburgerin in Heiligenhafen ein neunjähriges Mädchen. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und verstarb schließlich. Im vergangenen Jahr fuhr ein Mann in Neugraben ein Kind an. Der Mann hatte 1,6 Promille im Blut. Das Kind schwebte in Lebensgefahr und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nur einen Monat zuvor, im Juli 2018 überfuhr der 27-jährige Fahrer eines Eiswagens ein zweijähriges Mädchen in Osdorf. Bei einem anschließenden Test, stellten die Beamten fest, dass der Mann THC im Blut hatte.