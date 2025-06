Tödlicher Unfall: Fahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt im Krankenhaus

Am Montagmorgen kam es in Neugraben-Fischbek zu einem Unfall. In dessen Folge musste ein Mann reanimiert werden – er erlag später seinen Verletzungen.

Ein Auto und ein Kleintransporter krachten gegen 8.20 Uhr frontal auf der Cuxhavener Straße zusammen. Der Pkw war aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr abgekommen, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Sein Lebenstraum brannte nieder: Wo das Hamburger Horror-Theater jetzt hinzieht

Der Fahrer des Autos wurde unter Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen. Der Fahrer des Transporters soll nur leicht verletzt worden sein. Die Cuxhavener Straße musste wegen des Unfalls zeitweise voll gesperrt werden. (mp)