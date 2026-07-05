Am U-Bahnhof Mönckebergstraße (Altstadt) ist ein Mann ist am Samstagabend von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr wurde um kurz vor Mitternacht informiert. Der Mann soll zuvor aus bisher noch nicht geklärten Gründen ins Gleisbett gestürzt und von einem einfahrenden Zug erfasst worden sein. Jede Hilfe kam für den Mann allerdings zu spät.

Kripo ermittelt nach Sturz vor U-Bahn

Die Polizei sperrte den Bereich, der Leichnam kam in die Rechtsmedizin. Dort soll geklärt werden, ob der Mann zur Zeit des Unfalls eventuell unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stand.

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Bisher gehen die Beamten von einem Unfall aus. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Der U-Bahn-Verlehr auf der Linie U3 musste auf dem Streckenabschnitt gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen und Ausfällen.