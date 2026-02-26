Zwei Wochen sind vergangen, seit Mortesa S. in seinem Restaurant an der Hammer Straße in Marienthal erstochen wurde. Der Gastronom wurde inzwischen beerdigt, das „Sepideh“ hat wieder geöffnet. Die Polizei ist weiter auf der Jagd nach dem Täter – dabei soll die Familie des Opfers ihn gut gekannt haben.

Als Mortesa S. den Mann am 12. Februar auf den Hinterhof seines Restaurants bat, zog dieser ein Messer und stach zu. Der Restaurantchef wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb.