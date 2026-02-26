mopo plus logo
Bilder, Blumen und Kerzen schmücken die Front des Restaurants „Sepideh“.

Der 41-jährige Mortesa S. ist bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Kurze Zeit später verstarb er im Krankenhaus. Foto: Alexander Palm

  • Marienthal

paidTödlicher Messerangriff vor Restaurant: Die Jagd nach dem Täter

Zwei Wochen sind vergangen, seit Mortesa S. in seinem Restaurant an der Hammer Straße in Marienthal erstochen wurde. Der Gastronom wurde inzwischen beerdigt, das „Sepideh“ hat wieder geöffnet. Die Polizei ist weiter auf der Jagd nach dem Täter – dabei soll die Familie des Opfers ihn gut gekannt haben.

Als Mortesa S. den Mann am 12. Februar auf den Hinterhof seines Restaurants bat, zog dieser ein Messer und stach zu. Der Restaurantchef wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. 

