Nach anderthalb Jahren: Polizei fasst in Berlin zwei Tatverdächtige – sie sollen in eine tödliche Auseinandersetzung in Harburg verwickelt sein.

Der Großmoordamm in Harburg musste im Dezember 2024 für die Rettungsarbeiten sowie Ermittlungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. (Archivbild) Blaulicht-News.de

Ein 17-Jähriger starb, ein 34-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt: Nach der tödlichen Auseinandersetzung in Harburg im Dezember 2024 fahndete die Polizei monatelang nach den mutmaßlichen Tätern. Nun gelang den Beamten der Durchbruch.

Am Donnerstag nahmen Beamte der Polizei in Berlin zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 21 Jahren fest. Der Verdacht: Die beiden sollen einen damals 34-Jährigen mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.

Das Amtsgericht hatte nach Informationen der Polizei zuvor Haftbefehle gegen die beiden Männer erlassen. Mit Unterstützung der Berliner Polizei gelang die Festnahme der Männer. Sie werden nun nach Hamburg gebracht, die Ermittlungen laufen weiter.

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Tödliche Messerattacke: Das geschah im Dezember 2024

Die Auseinandersetzung hatte sich am 27. Dezember 2024 um kurz vor 22.00 Uhr im Bereich der Walter-Dudek-Brücke in Harburg ereignet. Dabei erlitt ein 17-Jähriger tödliche Stichverletzungen und starb wenig später im Krankenhaus.

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Ein 19-Jähriger sowie ein 34-Jähriger wurden ebenfalls durch Messerstiche verletzt, der 34-Jährige lebensgefährlich. Nach damaligen Erkenntnissen hatten die drei Männer wechselseitig aufeinander eingestochen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere Messer sicher. (mp)