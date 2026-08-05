Ein 18-Jähriger steht im Fokus der Ermittlungen, bleibt aber auf freiem Fuß. Was steckt hinter der tödlichen Messerattacke am U-Bahnhof Berne?

Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Hamburger U-Bahnhof Berne hat die Polizei einen weiteren mutmaßlich beteiligten Mann ermittelt. Dabei handelt es sich um einen 18-Jährigen, der sich auf freiem Fuß befindet.

Ob gegen ihn konkrete Tatvorwürfe erhoben werden, gab die Polizei nicht bekannt. Zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Bei der Tat wurde ein 24-Jähriger so schwer mit Messerstichen verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Ein 19-Jähriger erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sein Zustand stabilisierte sich nach einer Notoperation.

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Es wird auch gegen einen 22-Jährigen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Er war zwischenzeitlich festgenommen, später jedoch wieder freigelassen worden. (dpa/mp)