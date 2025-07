Tödliche Gewalt mitten in Hamburg: Frau tot aufgefunden – Mann stirbt kurz danach

Schwere Gewalttat in Barmbek-Nord: Eine junge Frau kommt ums Leben, auch ein Mann, der schwerstverletzt von Polizeibeamten in der Wohnung gefunden wird, stirbt kurze Zeit später.

Gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag machte die Polizei eine tragische Entdeckung in einem Mehrfamilienhaus an der Lorichsstraße in Barmbek-Nord: Als die Beamten aufgrund „eines Hinweises“ zu der Wohnung kamen, fanden sie dort die Leiche einer 21-Jährigen, so ein Polizeisprecher.

Zwei Tote mitten in Hamburg – häusliche Gewalt?

Auch ein Mann wurde in der Wohnung angetroffen, er hatte schwerste Verletzungen. Obwohl er sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, starb er dort kurze Zeit später. Die Beamten gehen von einem Fall häuslicher Gewalt aus, hatte es zunächst von der Polizei geheißen. Später war die Rede nur noch davon, dass die Beteiligung weiterer Personen ausgeschlossen werde.

Lesen Sie auch: Radikaler Vorschlag: Ein neuer Hauptbahnhof für Hamburg

Weil genau dies zunächst unklar war, waren weitere Beamte alarmiert worden, die Fahndung nach einem möglichen weiteren Täter wurde aber rasch wieder eingestellt. Was genau vorgefallen ist, muss nun die Mordkommission ermitteln.