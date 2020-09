Todes-Drama in Hamburg: Tote in Wasserbecken – jetzt ist die Unfallursache klar

Tödlicher Unfall in Hamburg: Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche am Ballinkai im Hafen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist damit in einem Regenrückhaltebecken gelandet. Das Auto sank unter Wasser, die Insassen starben. Jetzt sind Details zur Unfallursache klar.

Um kurz vor 11 Uhr war die Feuerwehr vor Ort, versuchte sofort, den beiden Männer – einem 29-jährigen Este und ein 30-jährigen Ukrainer – im versunkenen Fahrzeug zu helfen. Doch Taucher konnten nur noch zwei leblose Körper aus dem Wrack ziehen. Die Opfer lagen offenbar stundenlang unentdeckt im eiskalten Wasser.

Tödlicher Unfall in Hamburg: Ursache nun klar

Die Polizei sperrte den Unfallort ab. Auch die Feuerwehr war mit mehreren Rettern und den Feuerwehrtauchern vor Ort. Grund für den Unfall, der für die beiden Personen tödlich endete, war wohl zu schnelles Fahren. „Es zeichnet sich ab, dass überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache war“, gab ein Polizeisprecher am Dienstag an.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Fahrer des Mietwagens eines Berliner Unternehmens in einer 90-Grad-Biegung die Kurve nicht richtig erwischt. Stattdessen rauschte das Auto gerade aus ins Regenrückhaltebecken. Dem Polizeisprecher zufolge war der Unfall „in den sehr frühen Morgenstunden“ passiert.

Unfall in Hamburg: Auto war offenbar gestohlen gemeldet

Ein Autofahrer rief den Notruf. Zu diesem Zeitpunkt lag das Mietauto, ein VW-Golf Kombi, der nach MOPO-Informationen bei der Polizei als gestohlen gemeldet war, bereits länger im Graben. Der 29-Jährige Fahrer gilt als polizeibekannt. Vermutet wird, dass der Unfall in den Nachtstunden passierte.

Ebenfalls am vergangenen Mittwoch, nur Stunden zuvor, hatte ein Fahrer in Tatenberg bereits die Kontrolle verloren. Auch mutmaßlich wegen der glatten Straße: Er überschlug sich mit seinem Van und landete vor den Türen einer örtlichen Gärtnerei.