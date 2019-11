Todes-Crash in Hamburg: 21-Jähriger tot – Polizei nimmt Cousin fest!

Hamm -

Trümmerteilte auf der Straße, Blaulicht, Verletzte – und insgesamt 20 beschädigte Autos: Ein Unfall Mitte Oktober, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, hat ein trauriges Nachspiel. Ein 21-Jähriger ist an den Folgen seiner Verletzungen mittlerweile gestorben. Zusätzlich zu dem ursprünglichen Verdacht des illegalen Autorennens, kommt nun der der fahrlässigen Tötung. Der Cousin (22) des Toten wurde verhaftet.

Am 5. November klickten die Handschellen. Der 22-Jährige, der am Steuer des BMW saß, das Rennen mutmaßlich provozierte und erheblichen Anteil am weiteren Verlauf der verheerenden Ereignisse haben soll, kam in U-Haft. Sein Cousin starb nur wenige Tage zuvor im Krankenhaus, erlag seinen schweren Verletzungen.

Unfall in Hamburg: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

„Der Haftbefehl stützt sich auf Paragraph 315d Strafgesetzbuch (Illegales Autorennen) sowie fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung“, teilte Oberstaatsanwältin Nana Frombach auf MOPO-Nachfrage mit. Letzteres gilt für einen ebenfalls schwer verletzten Beifahrer, der sich das Brustbein sowie einen Brustwirbel durch den Unfall brach.

Einen Termin für die Hauptverhandlung am zuständigen Amtsgericht Mitte gibt es noch nicht. Die Ermittlungen würden noch laufen, so Frombach: „Derzeit wird insbesondere auf das Gutachten des Sachverständigen zum Unfallhergang und den gefahrenen Geschwindigkeiten zum Unfallzeitpunkt gewartet.“

