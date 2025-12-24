mopo plus logo
Beamte der Spurensicherung waren bis tief in die Nacht in der Wohnung beschäftigt. Foto: Christoph Seemann/HamburgNews

  • Rahlstedt

Tod vor Weihnachten: Mann in Hamburgs Osten erstochen

In Rahlstedt ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen, ein Verdächtiger wurde noch am Tatort festgenommen.

Rahlstedt, Dienstagabend: Polizei und Rettungsdienst werden zu einem Mehrfamilienhaus am Neuköllner Ring gerufen. Dort wurde nach Angaben von Reportern vor Ort ein Mann erstochen. Bis zum Morgen bestätigt die Polizei offiziell nur, dass es ein Todesopfer gab und wegen eines Tötungsdelikts ermittelt werde.

Mann erstochen: Einsatz dauert bis tief in die Nacht

Ein Verdächtiger sei noch am Tatort festgenommen worden. Der Einsatz dauerte noch bis tief in die Nacht: Die Umgebung des Hauses wurde abgesucht, in der Erdgeschosswohnung waren Beamte der Spurensicherung tätig. Angehörige wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Zu den Hintergründen der Tat, zur Identität von Opfer und Tatverdächtigem und zum genauen Ablauf ist derzeit noch nichts bekannt.

