Tod in Südafrika: Wer war der Mann, der kurz vor Caroline von Rantzau starb?

Ehemann, zweifacher Familienvater, Finanzexperte und sozial engagiert: Arno Koën war Co-Geschäftsführer auf der Safari-Farm Leeuwfontein und enger Vertrauter der Reeder-Tochter

Arno Koën (43), Manager der Safari-Farm Leeuwfontein in der Provinz Limpopo in Südafrika. Er starb am 31. Mai, tags darauf war auch Caroline von Rantzau (26) tot. Im Hintergrund ein Leopard auf einem Baum. picture alliance / Zoonar | Nico Smit, hfr





Seit Tagen macht der mysteriöse Tod von Caroline von Rantzau Schlagzeilen. Die 26-jährige Reedertochter aus Hamburg stirbt am 1. Juni auf Leeuwfontein, einer Safari-Farm in der Provinz Limpopo in Südafrika. Nur rund 20 Stunden zuvor wird dort ein zweiter Mensch tot aufgefunden: Arno Koën (43), Manager und Verwalter der Lodge.

Über Caroline von Rantzau ist inzwischen viel geschrieben worden – über ihre Herkunft aus einer der traditionsreichsten Unternehmerfamilien Hamburgs, über ihr Leben im südafrikanischen Busch und darüber, dass sie es in den vergangenen Monaten offenbar vorzog, dort zu sein, statt in Hamburg in die Familienreederei einzusteigen. Gleichzeitig weiß die Öffentlichkeit über Arno Koën bisher kaum etwas. Dabei steht auch sein Tod im Zentrum dieses rätselhaften Falls. Wer also war dieser Mann?

Anzeige

Wer wer der Mann, der 20 Stunden vor Caroline von Rantzau starb?

Der Südafrikaner hinterlässt eine Ehefrau, Anél Koën, und zwei Töchter: Anke und Anja. Die Familie lebt in Hartbeespoort, einer Stadt mit gut 22.000 Einwohnern in der südafrikanischen Provinz North West, nahe den Magaliesbergen. Der Ort liegt am Hartbeespoort Dam, einem großen Stausee aus den 1920er Jahren, der ursprünglich der Bewässerung diente; inzwischen ist er auch ein beliebtes Ausflugs- und Wassersportziel für Menschen aus Johannesburg und Pretoria.

Anzeige

Caroline von Rantzau war eine begeisterte Reiterin. Screenshot Facebook

Bis zur Leeuwfontein-Farm in Limpopo, wo Koën am 31. Mai tot aufgefunden wurde, sind es rund 250 bis 300 Kilometer – je nach Route etwa drei bis vier Autostunden. Die Farm gehört der Beteiligungsgesellschaft „Leeuwfontein Safaris (Pty) Ltd", an der die Familie von Rantzau das Gros der Anteile hält. Koën war Finanzmanager und Mitgeschäftsführer dieser Gesellschaft. Daheim in Hartbeespoort betrieb er außerdem eine eigene Consulting-Firma: Koen Accounting Solutions, ein Unternehmen für Buchhaltung, Lohnabrechnung und Steuerfragen.

Arno Koën: Co-Geschäftsführer der Farm und Vertrauter der Reeder-Tochter

Anzeige

Die Jagdfarm Leeuwfontein umfasst rund 4500 Hektar privates Buschland in Limpopo – deutlich mehr als die Fläche von Wilhelmsburg. Dort werden Jagdsafaris für internationale und zahlungskräftige Gäste angeboten. Medienberichten zufolge kümmerte sich Caroline von Rantzau um Gäste und Tiere, während Koën den Betrieb leitete. Koën und Caroline von Rantzau sollen ein enges Verhältnis gehabt haben, traten stets zusammen auf. Vertrauten gegenüber soll sie ihn als eine Art „Ziehvater“ beschrieben haben.

Die WochenMOPO 25/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Der schnellste Weg ins Krankenhaus: Scooter-Boom in Hamburg – Chirurg warnt • Terrorspur führt zur Blauen Moschee: Iran-Spione vor Gericht • 16 Seiten Sport: Deutsche Einheit bei der WM – Außerdem: Die schönsten Trikots • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur





Koën war der Mann für Zahlen und für die Verwaltung – und darüber hinaus sozial sehr engagiert. Die Nachrufe, die nach seinem Tod in Südafrika veröffentlicht wurden, deuten darauf hin.

Die Mountain Cambridge School (MCS) in Hartbeespoort, die Schule der Töchter, hat auf Facebook einen Nachruf veröffentlicht mit der Überschrift „Ruhe in Frieden, Arno Koën“. Darin spricht die Schule Anél Koën und den Töchtern Anke und Anja ihr Beileid aus. Koën sei als Vater sehr geschätzt und jemand gewesen, der einen wichtigen Beitrag zur Schulgemeinschaft geleistet habe.

Ruhe in Frieden. Nachruf der Mountain Cambridge School (MCS) in Hartbeespoort für Arno Koën (43), Dort gingen seine beiden Töchter Anke und Anja zur Schule. hfr

Unter dem Nachruf haben inzwischen viele Freunde und Bekannte Nachrichten hinterlassen, auf Englisch und Afrikaans. Sie sprechen von Schock und Trauer und sagen, dass sie ihn in ihre Gebete einschließen. An die Adresse der Witwe Anél Koën schreibt eine Frau: „Mein Herz ist bei dir nach dem tragischen Verlust deines Mannes.“ Eine andere Userin richtet ihr Beileid an Anél und die Töchter. Wieder eine andere sagt, Koën sei ihr früherer Chef gewesen. Besonders persönlich ist der kurze Kommentar seiner Ehefrau Anél Koën. An die Schulgemeinschaft gerichtet schreibt sie: „Vielen Dank, MCS-Familie. Ihr wart ein so großer und schöner Teil unseres Lebens.“

Wie Freunde, Schule und Sportverein um den Familienvater trauern

Auch das KuierKidz Leersentrum, ein Lernzentrum für behinderte Kinder, trauert um Arno Koën. KuierKidz dankt dem Verstorbenen für viele Jahre der Unterstützung, Anleitung und Großzügigkeit. „Deine Hilfsbereitschaft, deine Freundlichkeit und dein Herz für die Kinder werden nicht vergessen.“

Große Betroffenheit herrscht auch im Hartbeespoort Marathon Club, dem Koën angehörte. In einem Nachruf des Laufclubs heißt es, der Verlust werde nicht nur von Familie und engen Freunden als schmerzhaft empfunden. Koëns Tod berühre auch viele Menschen über diesen Kreis hinaus.

Unterdessen ist die Frage immer noch nicht abschließend beantwortet, was am 31. Mai und am 1. Juni auf Leeuwfontein genau geschah.

Nach dem Tod von Caroline von Rantzau hatte die Familie zunächst mitgeteilt, die junge Frau sei bei einem Unglück ums Leben gekommen. Erst später wurde bekannt, dass Caroline von Rantzau durch einen Schuss starb – und dass bereits am Vortag Arno Koën auf derselben Farm ums Leben gekommen war. Noch einmal zwei Wochen dauerte es, bis die Familie von Rantzau über ihre Anwälte eine Erklärung verbreitete, wonach sich beide das Leben genommen hätten. Ein Fremdverschulden werde nicht vermutet.

Was die südafrikanische Polizei zur Suizid-These sagt

Was das angeht, ist die südafrikanische Polizei allerdings deutlich vorsichtiger. Sie spricht weder von Suizid noch von Fremdverschulden. Sie schließt nichts aus. Nach Angaben der Polizei wurden zwei sogenannte Inquest-Verfahren eröffnet. Die Ermittlungen dauerten an, so heißt es. Obduktionen sollen die genauen Todesursachen klären – die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Gesichert scheint bislang nur so viel zu sein: Am 31. Mai gegen 14 Uhr wurde auf Leeuwfontein ein Mann mit einer mutmaßlichen Schusswunde in der Brust gefunden – Arno Koën. Eine 9-Millimeter-Pistole lag etwa fünf Meter neben der Leiche. Tags darauf, am 1. Juni, um 10.15 Uhr, wurde Caroline von Rantzau tot in ihrem Zimmer gefunden; neben ihr lag ein Jagdgewehr des Kalibers .375 – ein in Afrika verbreitetes Großwildkaliber. Die Waffe soll aus dem Bestand ihres Vaters stammen.

Das könnte Sie auch interessieren Tote Reeder-Erbin: Das Drama um die Hamburgerin aus dem 800 Jahre alten Adelsgeschlecht

Koëns Witwe Anél hält die Darstellung der Familie von Rantzau, dass es sich in beiden Fällen um Suizid handele, für nicht plausibel. „Bis die Ergebnisse der Autopsie vorliegen, weigere ich mich zu glauben, dass er sich umgebracht hat“, sagt Anél Koën der „Bild“. Ihr Mann sei ein liebevoller Ehemann und Vater gewesen. Wann die Obduktionsergebnisse vorliegen und ob sie die bisherige Darstellung stützen, ist offen.

Caroline von Rantzau (damals 13) zusammen mit ihrem Vater Eberhart von Rantzau und Mutter Patricia. Foto aus dem Jahr 2013. privat

Während die Ermittlungen weiterlaufen, entsteht aus Gesprächen mit Menschen aus Koëns Umfeld ein deutliches Bild des Verstorbenen. Mehrere Personen aus seinem Freundeskreis beschreiben ihn gegenüber der MOPO als lebenslustigen Mann. Keiner von ihnen hält es für plausibel, dass er Suizid begangen hat.

Zwei Tote, zwei Schusswaffen – und viele Fragen an die Ermittler

Caroline von Rantzau wird von Menschen aus ihrem Umfeld als sehr klug beschrieben. „Bereits mit 25 Jahren hatte sie ihren Master-Abschluss“, sagt ein Bekannter der MOPO. Daher habe sie – ähnlich wie ihr Bruder Philipp – auch ins Reedereigeschäft mit Sitz an der Palmaille in Hamburg einsteigen sollen.

Die vergangenen Monate verbrachte Caroline von Rantzau nach MOPO-Informationen allerdings nahezu dauerhaft in Südafrika. Warum, ist unklar.