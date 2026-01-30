mopo plus logo
Die Augenzeugen wurden nach der Tat an der Bahnstation Wandsbek Markt von Notfallseelsorgern betreut. Auch am Tag danach sitzt der Schock bei den Menschen noch tief. Foto: NonStopNews

paidTod am U-Bahnhof Wandsbek Markt: „Ich habe einen lauten Knall gehört“

„Schrecklich“, „unfassbar“ – das Entsetzen an der U-Bahnstation Wandsbek Markt ist auch am Freitag noch groß. Am Donnerstagabend wurde hier eine 18-Jährige von einem Mann in den Tod gezerrt. Der 25-Jährige warf sich vor eine einfahrende Bahn und riss sie mit. Die MOPO erfuhr Details zum Täter – und war vor Ort, um mit denjenigen zu sprechen, die schon wenige Stunden nach der Tat wieder am Bahnhof arbeiten: „Ich habe einen lauten Knall gehört“, sagt ein Kioskbesitzer, der nur wenige Meter entfernt war.

