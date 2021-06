Tierischer Einsatz in Hamburg: Feuerwehr rettet Fischreiher

Bramfeld –

Tierrettung am Bramfelder See: Am Sonntagmorgen haben Spaziergänger einen Reiher in Not entdeckt. Er hatte sich in einer Angelschnur verfangen. Die alarmierte Feuerwehr musste höchste Vorsicht walten lassen, um das Tier zu retten.

Die ersten Sonnenstrahlen nach kühleren Tagen lockten viele Spaziergänger an den Bramfelder See. Einige werden auf einen Fischreiher aufmerksam, der am Ufer panisch mit seinen Flügeln schlägt. Das Tier wurde Opfer von gedankenlosen Anglern. Es hatte sich in einer abgerissenen Angelschnur verfangen.

Reiher-Rettung in Hamburg: Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr

Die alarmierte Feuerwehr war rasch am Einsatzort. Doch die Retter waren gewarnt. Die Flügel des Vogels haben eine Spannweite von bis zu 1,70 Metern. Ein Schlag mit dem kräftigen Flügel kann zu gefährlichen Verletzungen führen.

Mit einem Schlauchboot nähern sich die Retter dem wild um sich schlagenden Reiher. Mit einem beherzten Griff sichert einer der Feuerwehrmänner das panische Tier. Sein Kollege befreit es mit einem Messer von der Angelschnur. Geschafft. Nach wenigen Minuten war das Tier befreit und konnte in die Freiheit entlassen werden.