Tierischer Einsatz an der Elbe – Polizei rettet verletzte Robbe

Polizisten haben in Othmarschen eine verletzte Robbe gerettet. Das Tier sei an der Flosse leicht verletzt gewesen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Laut einem Polizeisprecher ist es eher ungewöhnlich, dort auf Robben zu treffen. Zeugen hatten das Tier am späten Freitagabend gesehen und die Beamten gerufen.

Die Feuerwehr habe das über 100 Kilogramm schwere Tier zum Schwanenvater Olaf Nieß gebracht, hieß es. Dieser versorge nun die verletzte Robbe. Eigentlich wollten die Retter den Meeressäuger zunächst in ein Tierheim bringen, doch das Heim konnte das Tier nicht aufnehmen.

Schwanenvater päppelt verletzte Robbe auf

Der Hamburger Schwanenvater kümmert sich eigentlich um die Schwäne der Hansestadt. Er führt die Tiere beispielsweise im Herbst in ihr Winterquartier und begleitet sie im Frühling zurück bis zur Außenalster. (dpa/mp)