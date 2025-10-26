Tierischer Einsatz am Hauptbahnhof – Katze landet in Gewahrsam

Bundespolizisten haben am Freitagmorgen am Hauptbahnhof (St. Georg) eine Katze aufgegriffen, grau getigert mit weißer Brust und Pfoten. Weil das Tier nicht gechippt war und sich ein Besitzer nicht feststellen ließ, kam die Streunerin in die Obhut des Tierschutzvereins, der nun mit einem Foto auf Facebook den Besitzer der hübschen kleinen Miez sucht.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, hatte eine Streife die Katze gegen 6.50 Uhr in Höhe des Fischerturms entdeckt. Einfangen mussten die Beamten das Tier nicht: Der zutrauliche Stubentiger ließ sich gleich auf den Arm nehmen und zur Wache transportieren.

Katze landete in Tierheim und hofft darauf, abgeholt zu werden

Mit einem Chip-Lesegerät versuchten die Beamten, den Besitzer zu ermitteln. Dies schlug fehl, weil die Katze nicht gechippt war. So blieb den Beamten nichts anderes übrig, als den Streuner in die Obhut des Tierheims zu übergeben. Nun wartet die zutrauliche Samtpfote im Tierheim Süderstraße darauf, von ihren Menschen abgeholt zu werden.