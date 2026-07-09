Nächtlicher Polizeieinsatz am Dammtor: Gemeldet waren eigentlich Personen im Gleisbett. Vor Ort erleben die Beamten eine tierische Überraschung.

Eine verletzte Graugans im Gleisbett hat in der Nacht in Hamburg nahe dem Bahnhof Dammtor für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Die Beamten waren gegen 4 Uhr wegen der Meldung möglicher Personen im Gleis unterwegs, wie es von der Bundespolizei heißt. Menschen wurden nicht angetroffen, stattdessen entdeckten die Einsatzkräfte die schwer verletzte Gans.

Bahnhof Dammtor: Verletzte Graugans musste versorgt werden

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Das Tier hatte den Angaben zufolge Verletzungen am Flügel und an einem Fuß, weshalb es sich nicht mehr selbstständig hätte fortbewegen können. Die Gans sei zunächst zur Polizeidienststelle gebracht worden. Nach Rücksprache mit dem Schwanenvater wurde sie zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Tierheim gebracht.

Das 1674 als städtische Dienststelle eingeführte Schwanenwesen mit dem Amt des Schwanenvaters ist nicht nur für die Alsterschwäne zuständig, die in Hamburg als ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt gelten und deshalb besonders gehegt und gepflegt werden. Die Mitarbeitenden kümmern sich auch um hilflose Wildtiere, die im Stadtgebiet gefunden werden und um den Umweltschutz rund um die Alster. (dpa/mp)