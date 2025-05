Tierische Rettungsaktion: Hund steckt in Gully fest

Armer Hund! Ein Golden Retriever klemmte am Freitagmittag in Lokstedt mit einer Pfote in einem Bodengitter fest. Die Feuerwehr rückte an und befreite das Tier.

Zu dem Einsatz kam es gegen 12.30 Uhr am Rimbertweg. Hier war eine Frau mit ihrem Golden Retriever unterwegs. Plötzlich jaulte der Hund laut auf. Er war mit der Pfote eines Hinterlaufs in einen Gully gerutscht und klemmte dort fest.

Feuerwehr greift bei Tierrettung zu ungewöhnlicher Methode

In ihrer Not rief die Hundebesitzerin die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Löschfahrzeug an, um das Tier zu retten. Zunächst spreizten die Retter die Gitterstäbe mit einer Brechstange. Dann wurde zu einer Flasche Spülmittel gegriffen, wie die Feuerwehr der MOPO sagte. Diese haben die Löschfahrzeuge fast immer an Bord. Auch eingeklemmte Kinder wurden bereits so befreit.

Das könnte Sie auch interessieren: Tiere in Not: So teuer kann ein Feuerwehreinsatz für die Besitzer werden

Nach gut 20 Minuten war der Hund dann befreit. Er musste von Frauchen zum Tierarzt getragen werden, da er sich leicht verletzt hatte und humpelte.