Ein zwölf Meter langes Boot versinkt im Tiefstakkanal in Rothenburgsort im trüben Wasser.

Die Hamburger Feuerwehr musste am Dienstagmorgen zum Tiefstakkanal in Rothenburgsort ausrücken. Dort war ein Motorboot leckgeschlagen und gesunken.

Der Einsatz begann gegen 8.25 Uhr an der Straße Mühlenhagen. Zuvor war gemeldet worden, dass ein zwölf Meter langes Sportboot an einem Anleger zu sinken drohe. Als die Feuerwehr eintraf, war das Boot bereits bis zum Aufbau im Wasser versunken.

Boot im trüben Wasser versunken

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Für die Einsatzkräfte war es nicht mehr möglich, das Wasser aus dem Boot zu lenzen. Stattdessen wurde der Havarist mit Ölschlängeln umsäumt. So sollte verhindert werden, dass auslaufende Stoffe sich im Kanal ausbreiten.

Eine Privatfirma soll das gesunkene Boot bergen.