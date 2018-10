Teures Lastenrad: Wie die Polizei einen Fahrrad-Hehler überführte

Steilshoop -

Erfolgreicher Einsatz für die Ermittler der Sonderkommission Fahrrad: Eine Woche nach dem Einbruch in eine Fahrrad-Werkstatt an der Fuhlsbüttler Straße (Barmbek-Nord) fanden die Beamten Donnerstag eines der Räder im Keller eines Hauses am Gropiusring (Steilshoop). Der Wert: 4500 Euro!



Um 14 Uhr standen die Ermittler dort mit dem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür. Sie hatten eines der gestohlenen Räder im Internet bei Ebay-Kleinanzeigen gefunden und sich mit dem Online-Verkäufer zur Übergabe verabredet. Die fand Donnerstagmittag statt. Doch anstelle eines kaufkräftigen Kunden klingelten bei dem 53-jährigen Tatverdächtigen die Ermittler.



Ein Beamter der Kriminaltechnik sichert Fingerabdrücke an dem Rad. Röer Foto:

Der Mann wollte plötzlich von einem vereinbarten Kauftermin nichts mehr wissen – bis die Polizisten seinen geöffneten Laptop mit der Terminabsprache fanden. Ja, er habe das Fahrrad verkaufen wollen, aber nicht gestohlen, erklärte er. Von wem er das Fahrrad erworben hatte, wollte er den Polizisten nicht verraten. Damit erschwert sich für die Ermittler der Sonderkommission, die gemeinsam mit dem Dezernat für Eigentumsdelikte an dem Fall arbeiten, die Suche nach dem übrigen Diebesgut.



In der Nacht auf den 11. April hatten der oder die Täter insgesamt vier Fahrräder aus dem Reparaturgeschäft „Life Cycle“ an der Fuhle gestohlen: ein übliches Stadtrad, einen zum Elektrorad umgebauten Drahtesel, ein normales E-Bike und das elektrisch betriebene Lastenrad, das die Ermittler Donnerstag sicherstellten. Der Wert des hellblauen Gefährtes: rund 4500 Euro. Neben den Rädern entwendeten die Diebe zwei Computer, einen Bildschirm, eine Kaffeemaschine und ein Kartenlesegerät aus der Werkstatt.



Gegen den 53-jährigen Beschuldigten ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs gewerbsmäßiger Hehlerei.