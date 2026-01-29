Teurer Flughafen-Besuch: Mann fällt bei Kontrolle auf – und muss hohe Strafe zahlen

Dieser Flughafen-Besuch war teuer: Am Hamburg Airport ist ein 53-jähriger Mann bei der Ausreise aufgefallen – und musste 1200 Euro blechen.

Der 53-Jährige wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr von Hamburg nach Istanbul fliegen. Bei der Grenzkontrolle fiel auf: Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vor – wegen unerlaubter Einreise.

Da der Haftbefehl hier erlassen wurde, muss der 53-Jährige damals unerlaubt nach Deutschland eingereist sein. Inzwischen wird er laut Bundespolizei über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, da sonst erneut eine Strafe fällig geworden wäre.

Offener Haftbefehl am Flughafen: 1235 Euro oder 108 Tage Haft

Die Reststrafe betrug jedenfalls 1080 Euro sowie 155 Euro Verfahrenskosten. Insgesamt wurden 1235 Euro fällig – oder ersatzweise 108 Tage Haft.

Der Mann zahlte den offenen Betrag vor Ort und wurde anschließend entlassen. Seinen Flug nach Istanbul verpasste er allerdings. (mp)