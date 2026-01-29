mopo plus logo
Zwei Polizisten vor der Einreisekontrolle am Hamburger Flughafen

Zwei Polizisten vor der Einreisekontrolle am Hamburger Flughafen (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

  • Fuhlsbüttel

Teurer Flughafen-Besuch: Mann fällt bei Kontrolle auf – und muss hohe Strafe zahlen

Dieser Flughafen-Besuch war teuer: Am Hamburg Airport ist ein 53-jähriger Mann bei der Ausreise aufgefallen – und musste 1200 Euro blechen.

Der 53-Jährige wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr von Hamburg nach Istanbul fliegen. Bei der Grenzkontrolle fiel auf: Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vor – wegen unerlaubter Einreise.

Da der Haftbefehl hier erlassen wurde, muss der 53-Jährige damals unerlaubt nach Deutschland eingereist sein. Inzwischen wird er laut Bundespolizei über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, da sonst erneut eine Strafe fällig geworden wäre.

Offener Haftbefehl am Flughafen: 1235 Euro oder 108 Tage Haft

Die Reststrafe betrug jedenfalls 1080 Euro sowie 155 Euro Verfahrenskosten. Insgesamt wurden 1235 Euro fällig – oder ersatzweise 108 Tage Haft.

Der Mann zahlte den offenen Betrag vor Ort und wurde anschließend entlassen. Seinen Flug nach Istanbul verpasste er allerdings. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

