Terrassenbrand weitet sich aus – Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg am Donnerstag in Lohbrügge. Eine Wohnung stand in Flammen. Mehrere Personen mussten aus dem Gebäude und einem Nachbarhaus gerettet werden.



Um 13.17 Uhr ging der Notruf ein. Es wurde ein Feuer auf einer Terrasse in der Habermannstraße gemeldet, wie die Feuerwehr der MOPO sagte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer schon auf die dazugehörige Wohnung übergegriffen.

Wohnungsbrand in Lohbrügge: Bewohner gerettet

Die Feuerwehrleute retteten sieben Personen aus dem Gebäude – die Wohnung, die komplett ausbrannte, war zum Glück menschenleer. Aus dem Nachbarhaus wurden zudem drei Personen ins Freie geleitet, eine davon mit einer Trage. Verletzt wurde laut des Feuerwehrsprechers aber niemand.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften bei dem Wohnungsbrand vor Ort. Zur Brandursache gibt es noch keinen Kenntnisstand.