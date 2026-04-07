Wohnungsbrand endet tragisch: Geliebte Tiere sterben

In Neuallermöhe ist es am Dienstagnachmittag zu einem tragischen Brand gekommen. In einer Wohnung geriet ein Terrarium in Brand. Ein Leguan sowie ein Mann wurden gerettet. Für zwei Katzen kam jede Hilfe zu spät.

Zum Brandausbruch kam es gegen 14 Uhr am Karl-Ruether-Stieg. Von dort war eine verqualmte Wohnung gemeldet worden.

Wohnung brennt: Zwei Katzen tot geborgen

Als Ursache fanden Feuerwehrleute ein brennendes elektrisches Netzteil, welches schon die Abdeckung eines Terrariums erfasst hatte. Das verschmorende Plastik sorgte für eine starke Verqualmung in der Wohnung.

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Laut Feuerwehr rettete den Bewohner und einen Leguan. Der Mann hatte eine Rauchvergiftung, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Zwei Katzen, die sich ebenfalls in den Wohnräumen aufhielten, konnten nur noch tot geborgen werden.