Paar läuft durch Hamburger Wohngebiet – plötzlich wird der Mann niedergestochen

In Lurup ist es in der Nacht zum Samstag zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Dabei wurde ein Jugendlicher mit einem Messer schwer verletzt. Die Freundin des Opfers versuchte verzweifelt, Hilfe zu holen.

Zu der Tat kam es am Samstag gegen 1.50 Uhr auf der Jevenstedter Straße. Hier war ein 19-Jähriger zusammen mit seiner Freundin (18) unterwegs und wurde laut Polizei unvermittelt von zwei Männern angegriffen. Die stachen mehrfach auf das Opfer ein und flüchteten.

Angriff mit Messer: Opfer mit tiefen Stichwunden in Klinik

Nach MOPO-Informationen versuchte die 18-Jährige zunächst, einen Notruf abzusetzen, und klingelte dann an verschiedenen Häusern, um Hilfe zu holen. Der Verletzte kam mit tiefen Stichwunden ins UKE. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht mehr.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten zunächst einen 26-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, kurz darauf auch den 19 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen, beide aus Rumänien. Für beide erließ ein Richter Haftbefehl. Zu den möglichen Hintergründen des brutalen Angriffs machte die Polizei keine Angaben.