Teenager vermisst: Wer hat Mara gesehen?

Eine 13-Jährige aus dem Hamburger Süden wird seit Dienstagmorgen vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise auf den Teenager.

Die 13 Jahre alte Mara S. aus Sinstorf wird seit Dienstagmorgen vermisst. Laut Polizei verließ sie gegen 9 Uhr das Krankenhaus in Heimfeld, in dem sie derzeit untergebracht ist. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen, die bisherigen Bemühungen der Polizei, sie wiederzufinden, blieben ohne Erfolg.

Da eine Eigengefährdung bei dem Mädchen nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Mara ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und schlank und hat braune lange Haare. Zuletzt trug sie weiße Sportschuhe, eine blaue Jeans und ein dunkelblaues T-Shirt mit weißem Aufdruck, eventuell hat sie In-Ear-Kopfhörer dabei.

Dieses Bild aus der Überwachungskamera eines Busses zeigt die Vermisste. Polizei Hamburg Dieses Bild aus der Überwachungskamera eines Busses zeigt die Vermisste.

Wer weiß, wo Mara sich aufhält oder aufhalten könnte, wird gebeten, die Polizei unter (040) 42 86 -56 789 zu informieren. Wer das vermisste Mädchen gesehen hat, soll den Polizei-Notruf 110 wählen.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.