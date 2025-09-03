Teenager sollen Drogen verkaufen – und werden dann schwer verprügelt

Am Montagabend kam es in der Fabriciusstraße (Bramfeld) zu einem schweren Raubüberfall. Weil zwei Teenager kein Marihuana dabei hatten, wurden sie schwer verprügelt. Die Täter sind auf der Flucht – die Polizei sucht nach Zeugen.

Die jungen Männer – 17 und 18 Jahre alt – hielten sich am Montagabend in einer Grünanlage an der Fabriciusstraße in Hamburg-Bramfeld auf, als sie von drei unbekannten Männern angesprochen wurden. Nach Aussagen der Opfer wollten die Unbekannten Marihuana bei ihnen kaufen. Als es nicht dazu kam, prügelten sie unvermittelt auf die Teenager ein.

Dann flüchteten die Opfer vom Tatort. Während der Flucht soll einer der Männer den 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und mit einer Bierflasche ins Gesicht und auf die Schulter geschlagen haben.

Jugendlicher erleidet schwere Augenverletzung

Dadurch erlitt der 17-Jährige eine schwere Augenverletzung. Der 18-Jährige wurde von den mutmaßlichen Tätern ausgeraubt. Diese flüchteten mit den geraubten Sachen.

Die jungen Männer zeigten die Tat wenig später am Polizeikommissariat an. Der erste Täter sei ca. 185 cm groß mit einer schlanken Figur, kurzem braunem Haar und einer „nordeuropäischen“ Erscheinung. Er trug eine blaue Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Cap. Der zweite Täter sei ca. 180 cm groß und zwischen 19 und 23 Jahre alt. Er habe ebenfalls eine schlanke Figur, aber eine „südländische“ Erscheinung. Er trug einen blauen Kapuzenpullover und eine schwarze Cap. Zu dem dritten Täter liegen keine Beschreibungen vor.

Die Ermittlungen dauern an – die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter haben könnten, sich beim Hinweistelefon unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)