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Hamburg
Teenager läuft plötzlich auf die Straße – und wird von Auto erfasst
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag in Billstedt. Dabei wurde ein Teenager verletzt.
Schwerer Verkehrsunfall auf der Möllner Landstraße: Dort wurde ein 15-Jähriger von einem Pkw erfasst.
Der Unfall geschah gegen 10.15 Uhr. Eine Frau (74) war mit ihrem Opel stadteinwärts unterwegs, als von der Seite plötzlich ein 15-Jähriger hinter einem VW Transporter auf die Straße lief, wie die Polizei der MOPO mitteilte.
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Die Seniorin machte eine Vollbremsung – es kam aber dennoch zur Kollision. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Er soll laut Polizeiangaben aber glimpflich davongekommen sein.
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