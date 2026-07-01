Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag in Billstedt. Dabei wurde ein Teenager verletzt.

Ein Junge wurde auf der Möllner Landstraße schwer verletzt. NEWS5 / René Schröder

Schwerer Verkehrsunfall auf der Möllner Landstraße: Dort wurde ein 15-Jähriger von einem Pkw erfasst.

Der Unfall geschah gegen 10.15 Uhr. Eine Frau (74) war mit ihrem Opel stadteinwärts unterwegs, als von der Seite plötzlich ein 15-Jähriger hinter einem VW Transporter auf die Straße lief, wie die Polizei der MOPO mitteilte.





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Die Seniorin machte eine Vollbremsung – es kam aber dennoch zur Kollision. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Er soll laut Polizeiangaben aber glimpflich davongekommen sein.