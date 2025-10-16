Hamburg: 14-jährige Sophie spurlos verschwunden – dringende Suche

Seit Dienstagnachmittag wird ein Mädchen aus Lohbrügge vermisst. Sophie T. wollte eine Freundin am Hauptbahnhof abholen – und verschwand spurlos.

Laut Polizei wollte die 14-Jährige von ihrer Wohnanschrift in Lohbrügge zum Hauptbahnhof fahren, um ihre Freundin zu treffen. Seither fehlt jede Spur von ihr.

Sophie hält sich möglicherweise in Flensburg oder Itzehoe auf

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die 14-Jährige eigengefährdet ist. Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich möglicherweise in Flensburg oder Itzehoe aufhält. Die Jugendliche ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hat dunkelblondes bis schwarzes Haar. Vermutlich trägt sie eine hellblaue Jeans, einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und schwarz-weiße Sneaker.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.