Teenager erneut aus Klinik verschwunden – Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitagmorgen wird eine Teenagerin in Rahlstedt vermisst. Die 16-Jährige lag dort in einer Kinderklinik und sei plötzlich spurlos verschwunden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr. Es ist nicht das erste Mal.

Die 16-jährige Rawan Al Tuwaijari lag schon Ende Januar dieses Jahres in der Kinderklinik an der Liliencronstraße und verschwand dort. Damals wurde mit einem Foto nach ihr gesucht. Am 29. Januar konnte sie aber wohlbehalten aufgefunden werden.

16-Jährige erneut aus Klinik verschwunden

Jetzt ist das Mädchen erneut aus der Klinik getürmt. Und erneut sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr. Nach MOPO-Informationen besteht eine Eigengefährdung.

Rawan ist circa 1,75 Meter groß und hat dunkle, lange Haare. Sie trägt eine schwarze Jacke, einen dunklen Hoodie sowie eine khaki-orangefarbene Outdoorhose. Hinweise an Telefon 4286 56789.