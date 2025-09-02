Mädchen (14) aus Hamburg vermisst: Wo ist Lina Marie?

Die Hamburger Polizei fahndet mit einem Foto nach einer 14-Jährigen aus Neugraben-Fischbek. Alle bisherigen Suchmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Deshalb wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Laut Polizei habe Lina Marie Hagel am vergangenen Freitag die elterliche Wohnung an der Straße Scheideholzhang verlassen. Danach verschwand sie spurlos und tauchte bislang nicht wieder auf.

Lina Marie sieht aus, als wäre sie etwa 16 Jahre alt. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange blonde Haare und blaue Augen. Sie trug zuletzt eine hellblaue Hose, ein hellblaues Shirt sowie schwarze Nike-Turnschuhe. Außerdem führte sie eine Gucci-Handtasche bei sich. Hinweise an Tel. 4286–56789.