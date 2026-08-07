In Hamburg wird ein Teenager angegriffen und bestohlen, mehrere Jugendliche werden festgenommen. Kennen sich Opfer und Täter?

Nach einer Auseinandersetzung in Altona-Altstadt sind mehrere Jugendliche von der Polizei festgenommen worden. Unter anderem geht es um einen geklauten E-Scooter. Die Kripo ermittelt.

Ein Teenager traf sich ersten Informationen der Polizei zufolge am Donnerstagabend gegen 21 Uhr mit einer Freundin am Paulsenplatz. Plötzlich sollen bis zu sieben Jugendliche gekommen und den jungen Mann angegriffen haben. Dann hätten sie ihm seinen E-Scooter geklaut, den er zuvor abgestellt hatte.

E-Scooter geklaut: Opfer holt Hilfe

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Das Opfer rannte eigenen Angaben zufolge weg und versteckte sich in einem Lokal, von wo aus er Polizei und Rettungsdienst verständigte.

Gegenüber den Beamten schilderte der Jugendliche, was vorgefallen war. Zusammen verfolgten sie die Spur zurück zum Paulsenplatz – Verdächtige konnten zunächst allerdings nicht angetroffen werden.

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Im Bereich der Holstenstraße trafen die Polizisten dann auf eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, auf die die zuvor vom Opfer abgegebene Beschreibung passte. Sie wurden vorläufig festgenommen und später in die Obhut der Eltern übergeben. Der Scooter bleibt verschwunden.

Kripo ermittelt

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Die Kripo hat Ermittlungen übernommen. Nach MOPO-Informationen sollen sich das Opfer und die mutmaßlichen Täter kennen. Was für Streitigkeiten untereinander herrschen, ist unbekannt.